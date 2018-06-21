«Sono risultati di cui essere fieri quelli ottenuti dall’IIS Matteo Ricci di Macerata, frutto di un grande lavoro di squadra tra dirigente, docenti, studentesse, studenti e genitori, fondamentale sostegno per un’azione educativa efficace»: l’istituto fa il bilancio dell’anno appena concluso e ripercorre le attività svolte. Con l’appoggio del dirigente Daniele Sordoni, gli studenti e le studentesse hanno avuto l’opportunità di partecipare a numerosi progetti, dall’ambito sociale a quello scientifico.

L’emozione della scoperta e la sana pratica sportiva con l’apprendimento della tecnica subacquea e della biologia marina hanno fatto immergere i giovani e le giovani della sezione U e delle classi 2N e 3M in senso figurato e reale, grazie al progetto Blu mare: pianeta sommerso, in collaborazione con lo Scuba Team Italia. Sono stati, inoltre, attuati interventi di prevenzione in tutte le classi prime attraverso un percorso di arte-terapia ed è stato avviato un coinvolgente laboratorio di stampa 3D aperto a liceali e docenti.



Tra le tante attività messe in campo, il progetto A scuola di Opencoesione, realizzato grazie al lavoro delle professoresse Beatrice Strizzi e Giulia Compagnucci, ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di approfondire il problema dei fondi pubblici, creando anche un sito di approfondimenti in continuo aggiornamento.



Con la supervisione dell’insegnante Alessandra Gattari e la guida multimediale della docente Compagnucci, la classe 2M dell’indirizzo Turismo si è aggiudicata la menzione social nel progetto regionale “Destinazione Futuro”, mentre Luca Ilari e Diego Piccinini della 4^U hanno vinto il concorso provinciale indetto dalla Camera di Commercio di Macerata “Storie di Alternanza “, con grande soddisfazione della loro insegnante Patrizia Ciciani.

Infine, non poteva mancare un’apertura verso l’Oriente: dopo le lezioni di cinese, il progetto della stagista dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata, Guo Yilin, proseguirà con lo scambio Macerata-Taicang, promosso dall’amministrazione comunale.

