Ha conquistato bambini, bambine e genitori Racconti in erba, una serie di incontri che si sono svolti negli ultimi due mercoledì nel parco di villa Fermani a Corridonia. I partecipanti hanno potuto gustare il piacere della lettura su plaid e cuscini, circondati da cestini pieni di libri e finire con golose merende. L’iniziativa è organizzata da EquiLibri in collaborazione con l’amministrazione. Prossimo appuntamento mercoledì 27 giugno dalle 17 alle 19. Ultimo appuntamento, prima della sospensione estiva, sempre a Villa Fermani di Corridonia, anche con Racconti sotto le Stelle, sabato 7 luglio alle 21,15 con racconti e letture nel magnifico scenario notturno del parco.