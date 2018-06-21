Torneo Cleti nel nome del fair play

Una scarica di gol ha contraddistinto i quarti di finale del torneo di calcio giovanile “Nando Cleti”. Da ieri la 33° edizione della rinomata manifestazione a cura della Junior Macerata ha dunque le 4 semifinaliste che, subito domani sera, si contenderanno la possibilità di guadagnare l’ultimo pass. E sognare di vincere il prestigioso trofeo riservato alla categoria Esordienti.

Eccole le sfide del penultimo atto allo Stadio della Vittoria di Macerata: alle ore 20 prima semifinale tra Filottranese e Veregrense, a seguire alle 21:30 Cologna-Vigor Senigallia. Nessuna maceratese, sia la Recanatese che il Villa Musone sono infatti uscite nelle due partite dei quarti di finale più tirate, entrambe di misura. Gli abruzzesi si sono imposti 3-2 sui leopardiani che sono stati bravi a recuperare il doppio svantaggio da 2-0 a 2-2 ma poi sono stati puniti nel finale da un tiro a sorpresa dalla distanza. La Filottranese ha fatto suo il quasi derby con un pirotecnico 4-3. All’interno dell’incontro c’è stato anche un bel momento di fair play immediatamente dopo la rete del 2-0 della Filottranese. Il gol infatti è avvenuto con un ragazzo del Villa Musone a terra, così la Filottranese ha fatto fermare i suoi regalando agli avversari la possibilità di rimettere a posto le cose segnando il facilissimo 2-1. Un gesto non comune, tanto più in un quarto di finale. Più dominate le altre due gare che prevedevano gli incroci anconetani-fermani. La Veregrense ha strapazzato 5-2 il validissimo Palombina, la Vigor Senigallia invece ha ribadito di possedere un attacco pauroso e rifilato un 6-1 impressionante alla Afc Fermo. I rossoblu, finalisti in tutte le ultime 4 edizioni del Cleti, vice campioni in carica (battuti solo da abruzzesi, l’anno scorso dal River65 e nel 2014 dal Poggio degli Ulivi) dovranno superare proprio la più forte delle non marchigiane.