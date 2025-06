Domani è un gran giorno per l’Abm. L’under 15 della società di basket allenata da coach Giovanni Albanesi scenderà in campo alle 18 a Senigallia nella finale regionale di categoria. Sfiderà Urbania, per giocarsi il titolo regionale. Grandissima soddisfazione in casa Abm per questo traguardo che mancava da diversi anni, i bianco blu ci sono arrivati attraverso un percorso soffertissimo e quindi per certi versi ancora più esaltante: infatti dopo aver vinto con merito la stagione regolare è arrivata la tegola dell’infortunio di Domenella, importante pedina tattica nello scacchiere di coach Albanesi, e quindi due turni di playoff decisamente più sofferti che si sono conclusi con uno scarto di quattro punti totali nelle due serie.

Speculari anche se inversi i risultati, -1 in trasferta e + 3 in casa contro la Vuelle Pesaro e +3 in trasferta e -1 in casa contro l’ultimo avversario, l’irriducibile Castelfidardo. Quattro reali battaglie risolte ogni volta nei minuti, o addirittura secondi finali, che hanno premiato il carattere e la determinazione di capitan Rischioni e dei suoi compagni.La finale si prospetta difficilissima, la Pallacanestro Urbania in tutta la stagione ha perso solo una partita, peraltro disputata con due gravi assenze; certamente i ragazzi di coach Albanesi non si presenteranno a Senigallia da favoriti ma visto il coraggio e la determinazione che hanno messo fino ad oggi se la giocheranno fino all’ultima stilla di energia.