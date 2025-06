Le classi 4 A e 4B dell’istituto comprensivo G. Lucatelli di Tolentino guidate dalle insegnanti Cristiana Stortoni ed Enrica Orazi sono risultate tra i vincitori del concorso creativo rivolto a tutti gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado intitolato “SìAmo l’acqua-uno spot per il risparmio idrico“ indetto dalla Aato 3 di Macerata.

I bambini e le bambine sono stati invitati a mettersi alla prova progettando un disegno, uno spot audio o video che aveva come tema il corretto utilizzo dell’acqua. La classe quarta A si è mostrata subito interessata e coinvolta all’iniziativa e, partendo da un esperimento fatto in classe e mostrando tutto ciò che l’acqua crea, grotte, paesaggi, piante e quanto sia importante conservarla, ha prodotto un video il cui slogan era “L’acqua ti rispetta, rispettala anche tu!”

I bambini e le bambine della classe quarta B, entusiasti della proposta, hanno lavorato a coppie progettando e poi realizzando uno spot su tablet, svolto con il programma scratch, per sensibilizzare al risparmio idrico e al corretto uso della preziosissima risorsa dell’acqua. “L’acqua è il futuro” è lo slogan che hanno coniato gli alunni e le alunne disegnando buffi personaggi attenti al consumo direttamente su tablet o animando gli sprites di scratch aggiungendo una voce narrante che sottolineava l’importanza della parsimonia nell’utilizzo quotidiano dell’acqua.

Nella serata di sabato 10 maggio, durante la manifestazione “Acqua Day” , nella meravigliosa cornice della piazza Giacomo Leopardi di Recanati, si è svolta la premiazione delle classi vincitrici. Alle quarte dell’istituto comprensivo Lucatelli è stata assegnata una targa ricordo e un contributo di 250 euro utilizzabili per l’acquisto di materiale didattico.