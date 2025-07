Nella splendida cornice della costa calabrese, a Vibo Valentia, il 20 e 21 maggio è stata presentata l’esperienza didattica dedicata al tema della Cittadinanza e Sostenibilità ambientale realizzata da due classi, I B e II B della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Mogliano.

Il seminario nazionale organizzato dal Comitato tecnico scientifico del Miur in collaborazione con l’Usr Calabria ha validato numerosi interventi didattici realizzati dalle scuole di tutta Italia sull’attualissima tematica della promozione della cittadinanza attiva e consapevole degli alunni per un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

L’insegnante Marta Pisani, accompagnata dalla dirigente scolastica Lauretta Corridoni, ha presentato, in un workshop dedicato al partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile, alcuni lavori realizzati dagli alunni e dalle alunne di Mogliano. Alla presenza di autorevoli esponenti del Comitato Scientifico,di studiosi e docenti, la scuola di Mogliano ha avuto un ruolo da protagonista nel presentare un efficace e valido percorso didattico affrontato dagli alunni e dalle alunne sul tema della mobilità sostenibile e dell’ utilizzo delle energie alternative. La maggiore valenza delle attività realizzate è stata riconosciuta dall’attivazione nell’Istituto comprensivo dell’esperienza di partenariato internazionale con il progetto “Erasmus plus” sui trasporti del passato, del presente e del futuro e dal progetto “Educhange” per l’approfondimento degli Obiettivi di Sostenibilità Globale previsti dall’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’evento risulta particolarmente significativo in quanto la delegazione dell’ Istituto Comprensivo di Mogliano ha rappresentato in tale occasione la realtà scolastica dell’intera regione Marche.