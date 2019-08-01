Funday, su il sipario

Si alza il sipario sul Funday Festival di Civitanova Alta, un laboratorio esperienziale multisensoriale che attraverso giochi, fantasie guidate, sport, disegni, racconti, fiabe e musiche offre ai bambini e alle bambine, in un’ottica inclusiva, la possibilità di sperimentare e di comprendere, e ai genitori di esperirsi nel loro ruolo e nel rapporto con i propri figli. L’evento di sabato 4 e domenica 5 agosto si accende alle 17.30 e prosegue sino alla mezzanotte, trasformando Civitanova Alta nella cittadella 0-12, un luogo poliedrico a misura di bambini e genitori. Le varie attività, suddivise per aree, sono a durata programmata e questo permette al bambino di fruire di più esperienze sensoriali nello stesso giorno. E allora spazio al corpo con ballo, teatro, i giochi di una volta. Riflettori puntati all’interazione con mamma e papà magari attraverso la pratica del massaggio. Nell’area della manualità i più piccoli impareranno a costruire oggetti e strumenti musicali, riutilizzare materiali di scarto, creare in maniera artigianale con l’arte dell’intreccio e artistica con quella pittorica e del fumetto.

Funday Festival dedica grande attenzione anche all’area della mente. La scienza infatti verrà indagata in maniera divertente e curiosa con il laboratorio del professore Andrea Capozucca, esperto di Science Communication; la logica e la pazienza giocheranno le proprie mosse a scacchi; la forza del gruppo si saggerà con i giochi da tavolo; lo stupore sarà invece di casa nel laboratorio di fisica per genitori e figli.

Tantissima attenzione sarà poi dedicata agli spettacoli e agli incontri. Tra i protagonisti ci sarà il formatore Andrea Ballabio, in arte Ciccio Pasticcio. Oltre ad un suo spettacolo, Funday Festival ospiterà anche un suo incontro per i genitori su come giocare con i figli. E poi giochi di parole, lo spettacolo su Rosso Malpelo con il patrocinio di Unicef, le letture creative, il laboratorio sul senso civico a cura dell’Associazione Carabinieri in congedo. Appuntamenti da non perdere poi quello con Andrew Magic, il mago non udente e quello con una delle più importanti sand artist italiane, Gabriella Compagnone.

Il vasto programma della due giorni si chiude poi con l’area fun tra giochi di parole, labirinti tecnologici, laboratori di robotica, arte, inglese, illusioni ottiche e l’incredibile camminata sull’acqua che nasconde un’interessantissima spiegazione scientifica, spesso sconosciuta anche ai più grandi. Grazie al contributo dei facilitatori della comunicazione e allo staff formato che guida tutti gli appuntamenti, le attività saranno aperte a bimbi non udenti o con problematiche motorie o cognitive.

Per l’occasione, Civitanova Alta sarà raggiungibile comodamente attraverso i bus navetta gratuiti da Civitanova. Si potrà trascorrere il pomeriggio e fermarsi a cena nell’area food attrezzata anche con cene gluten free.

Come sosteneva Bruno Munari, «I bambini di oggi sono gli adulti di domani, aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi, aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi, aiutiamoli a diventare più sensibili. Un bambino creativo è un bambino più felice». E Funday sposa alla perfezione questa filosofia.

FUNDAY BUS – Navetta gratuita

Partenza: Cristo Re – Corso Umberto I-Via Cecchetti-Via d’Annunzio- S.S. Vergini-Tranvia – Fermata (Vicino alla BCC), Parcheggio ITCG e cimitero

Ritorno: S.S. Vergini, Via d’Annunzio, Via Cecchetti, P.zza XX Settembre, Vialetto, C.so Matteotti Cristo Re.

Servizio continuativo dalle 19 all’1 sia di sabato 3 che domenica 4 agosto. Prima delle 19 c’è il servizio normale di linea.

Funday Festival è realizzato dal Comune di Civitanova nell’ambito del brand “Civitanova Città con l’infanzia”, con la direzione artistica di Labilia,

Info su www.fundayfestival.it