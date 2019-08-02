Alice nel paese delle meraviglie a Civitanova

Si concluderà lunedì 5 agosto alle 21.20 in piazza XX Settembre, l’edizione 2019 di “Quartieri da favola”, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova e da Proscenio Teatro, stagione che anche quest’anno ha fatto registrare una partecipazione davvero eccezionale, con famiglie che hanno letteralmente preso d’assalto gli spazi, per fortuna capienti, che erano stati di volta in volta predisposti. Un progetto che ha trovato un suo affezionato e motivato pubblico, che gira e segue gli appuntamenti itineranti nei vari quartieri, che vuole emozionarsi e vivere le vicende narrate.

«Lunedì – ha detto l’assessore Maika Gabellieri – aspettiamo l’onda finale di questo lungo cammino che ha visto tutti i lunedì di luglio animare le varie parti della città. Siamo certi che il pubblico sarà, come è sempre stato anche nelle scorse edizioni, l’elemento caratterizzante e il segno distintivo della stagione civitanovese, regalandoci ancora una volta immagini di cui tutto lo staff organizzativo, che voglio ringraziare, sente di poter andare fiero».

In scena la compagnia campana “Teatro La Mansarda”, storica formazione del teatro ragazzi italiano, con oltre quarant’anni di attività alle spalle, presenteranno una delle favole più amate di tutti i tempi: “Alice nel paese delle meraviglie”, capolavoro dello scrittore inglese Lewis Carrol, tradotto in decine di lingue e tra i romanzi in assoluto più letti nella storia della letteratura. Ci saranno in scena tutti i personaggi di questa straordinaria storia: Alice ovviamente,il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, il Brucaliffo, i gemelli Pinco Panco e Panco Pinco fino alla terribile Regina di Cuori, rivivremo gli straordinari incontri e mondi di Alice in una divertentissima girandola di aventi che non mancheranno di catturare l’attenzione non solo dei bambini ma anche dei loro accompagnatori.

L’ingresso è libero.