Emanuele Battistini 15 anni di Tolentino, caposquadriglia dei Lupi, all’interno del Gruppo Scout di Tolentino “Reparto Mammut” sta partecipando insieme ad altri giovani scout provenienti da 150 paesi diversi al 24° Jamboree Mondiale Scout in corso di svolgimento nella Bechtel Reserve, in West Virginia.

Come tutti i Jamboree, è un’occasione speciale ed irripetibile per tanti ragazzi e tante ragazze, non solo italiani, circa 45.000 per vivere da protagonisti il motto “Unlock a new world”, ovvero “Sblocca un mondo nuovo”.

Il caporeparto di Tolentino Mattia Buldorini esprime la propria soddisfazione per la partecipazione di un tolentinate al raduno mondiale. «E’ un’occasione importante per vivere insieme a ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo i più alti valori del mondo degli scout e per sperimentare l’avventura a 360°, vissuta nella Natura e per conoscere nuove persone, nuove culture, nuovi stili di vita e nuovi modi di vivere lo scoutismo, scoprire come le differenze possono arricchirci e farci crescere. Auspichiamo che Emanuele torni a Tolentino pieno di entusiasmo e di idee da trasmettere alla nostra Comunità, con l’intento di coinvolgere sempre più giovani all’interno del movimento scout».