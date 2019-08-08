Piccoli melomani crescono. Il duca di Mantova fa festa a Palazzo e si conclude con una partecipazione numerosa di bambini e bambine la serie dei tre appuntamenti con l’opera “Giullari, streghe ed altre storie”, le tre produzioni della stagione lirica raccontate ai piccoli in luoghi suggestivi della città. Per il Rigoletto Palazzo Buonaccorsi è la location più adatta e nel cortile oltre ai narratori della Ctr Luìs Marreiros e Roberto Sagripanti si affiancano i musicisti, c’è ancora un violoncello reduce dai 100cellos, stavolta è Roswita Bertelsons, compagna di vita e di lavoro del professore Marcello La Matina di Unimc, a intonare le note di Giuseppe Verdi e a far poi un piccolo workshop finale sullo strumento. Accanto a lei Manuela Brugnoni con il flauto prima di riprendere la sua postazione al tavolo dei giochi come nei precedenti incontri. Alle due voci si aggiunge fuori scena Lucia Rosa autrice dei testi insieme a Fulvia Zampa. I piccoli sono rapiti dalle vicende di passione, tradimento, amore e vendetta contenute nell’opera. Come al solito gli attori ,con costumi e trucco, provano a catturare bambini e bambine e sono sorpresi dalle loro risposte. Sono arrivati preparati e conoscono i personaggi, oltre al buffone di corte Rigoletto ci sono Sparafucile, il Duca di Mantova, Marullo, Gilda e Maddalena. Al termine la consueta merenda offerta dalla Coldiretti.

(foto di AlfredoTabocchini)