“Un grande spettacolo c’è” ha chiuso la terza edizione con grandi numeri e spettacoli di qualità. Il festival di teatro e buona cucina per ragazzi e famiglie di Montecosaro ha regalato forti emozioni e un sano divertimento con la partecipazione di artisti internazionali. Mai come quest’anno si sono viste tante famiglie al festival. Genitori, bambine e bambini a volte accompagnati anche dai nonni, hanno giocato insieme nello splendido scenario del parco dell’Annunziata e solo nella serata di sabato 3 agosto, sono state superate abbondantemente le duemila presenze. «Sono numeri importanti – spiega Bruno Massaccesi presidente dell’associazione culturale “Il borgo” che cura tutta l’organizzazione del festival – che testimoniano un affetto crescente e un apprezzamento nei confronti di questa manifestazione».

Il protagonista indiscusso del festival rimane Superborghetto, eroe dei bambini e delle bambine, acclamato come una star. Anche la Principessa Nancy, amica del simpatico gorilla, ha conquistato il cuore delle bambine nonostante i tentativi maldestri per rovinare la festa da parte di El grugno, il cattivo della situazione.

«Se i numeri del festival regalano soddisfazioni – continua Massaccessi – per noi la gioia più grande è vedere come oltre 50 ragazzi dai 12 ai 25 anni hanno lavorato mesi prima per organizzare e durante le serate hanno accolto con gioia e hanno fatto giocare i tanti bambini presenti. Il loro sorriso e la loro energia sono il motore del festival e la forza che ci fa superare le mille difficoltà. A quello dei ragazzi si è unito il lavoro di altrettanti volontari che hanno curato la logistica e, in modo particolare, la cucina. Ad ognuno di loro va il mio personale ringraziamento e quello di tutto il direttivo. Senza questo lavoro straordinario dei volontari, il festival non esisterebbe». L’appuntamento è con la quarta edizione già in cantiere.