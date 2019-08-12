domenica, Settembre 21, 2025
Una pergamena per Melissa Mogliani Tartabini

POTENZA PICENA - I soci del circolo Acli Montecanepino hanno consegnato il riconoscimento alla 16enne concittadina, campionessa italiana dei 100 metri

Melissa Mogliani Tartabini premiata in piazza a Montecanepino

Il “Circolo Acli Montecanepino aps” di Potenza Picena ha premiato in occasione dell’annuale cena dei soci che si è svolta in piazza sabato, la concittadina Melissa Mogliani Tartabini, per i suoi successi in campo sportivo ma anche per la sua partecipazione alla vita sociale del paese. A premiare la 16enne dell’Atletica Recanati il presidente del Circolo Enea Girotti il quale ha consegnato una pergamena di ringraziamento realizzata dall’Antica Bottega Amanuense di Recanati. Presenti alla serata anche la presidente provinciale delle Acli di Macerata Roberta Scoppa, il parroco Padre Michele Ardò e come rappresentante del comune di Potenza Picena il consigliere Mirco Braconi.

Tricolore bis per Melissa Mogliani Tartabini: «Lo dedico a chi ha creduto in me»

Melissa Mogliani Tartabini vola di nuovo: ritoccato il record marchigiano dei 100

Melissa Mogliani Tartabini, la gioia della maglia Azzurra

Un fulmine tricolore in pista: Melissa Mogliani Tartabini è campionessa Italiana

 

