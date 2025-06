Partita l’attività del settore giovanile della Civitanovese. I giovani rossoblu hanno iniziato la preparazione presso l’antistadio “F.lli Ciccarelli” in vista della prossima stagione agonistica agli ordini dei rispettivi staff tecnici, per farsi trovare pronti per una nuova impegnativa annata. I primi a rimettere gli scarpini sono stati gli Allievi, annate 2003-2004, che hanno iniziato a lavorare lunedì dalle 9, visto che sono impegnati dal 31 Agosto al 1 settembre con il Torneo del Centenario, mentre i prossimi saranno i Giovanissimi, annate 2005-2006, che inizieranno l’attività domani alle 16. Infine gli Esordienti, annate 2007-2008, prenderanno il via lunedì 26 agosto alle 18. I più piccoli cominceranno a settembre. Ricordiamo che è possibile fare una prova gratuita di una settimana per conoscere il mondo giovanile rossoblu della Civitanovese, previa presentazione del certificato medico agonistico. Per informazioni Giovanni (3389874636), Laura (3208714094).