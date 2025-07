Un grande successo per il team Marche alla ventesima edizione del “Trofeo delle Regioni – Memorial Carbonari”, disputato sui campi del Tennis Club Castelraimondo. Le Marche – capitanate dal tecnico nazionale Pier Paolo Cenci – si sono imposte nel trofeo che può giustamente considerarsi come un vero e proprio mini campionato italiano a squadre under 14 (per la presenza dei ragazzi e delle ragazze più promettenti a livello nazionale): al secondo posto si è classificata l’Umbria, a seguire l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Toscana ed il Friuli Venezia Giulia.

Complimenti meritati sono arrivati agli atleti marchigiani Mazzola Filippo, Sciahbasi Lorenzo, Perez Wilson Yaima e Tassi Francesca, ma anche a tutti i componenti delle altre rappresentative regionali, per l’ottimo livello di gioco e di sportività dimostrati. Presente alle premiazioni , oltre al sindaco Marinelli , i consiglieri della Fit Marche Andrea Pallotto e Roberto Angelini. Durante il torneo non è mancata la vicinanza del presidente della Fit Emiliano Guzzo alla nostra rappresentativa che ha vinto tutte le partite fino all’ultimo incontro con il Piemonte Perfetta anche quest’anno l’organizzazione del tennis club Castelraimondo del presidente Roberto Calisti. del giudice arbitro Giuliano Chiaraluce. Il club ha organizzato un corso di tennis gratuito per bambini dai 6 ai 14 anni, per permettere loro di avvicinarsi a questo sport.

