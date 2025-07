Con l’inizio dell’anno scolastico, riprende ufficialmente anche l’attività sportiva del centro minibasket della società polisportiva Macerata 90, sorto nel 1996, nei suoi 24 anni ha visto crescere centinaia bambini curando la coordinazione motoria sotto forma di giochi, per favorire la loro creatività e fantasia, formando le giuste basi per una futura attività agonistica. L’attività verrà svolta dal 16 settembre nella palestra dei Salesiani.

I bambini verranno suddivisi per età e per l’intero anno scolastico, saranno assistiti da qualificati Istruttori-educatori quali Federica Romiti, Nicolò Luciani, coordinati dall’Istruttore Nazionale Filiberto Pagnanelli

Il programma degli allenamenti: lunedì e mercoledì bambini nati negli anni 2012/2013/2014, lunedì, mercoledì e giovedì bambini nati negli anni 2010/2011, martedì, giovedì e venerdì bambini nati negli anni 2008/2009. Per i nuovi iscritti sono previsti almeno sei allenamenti di ambientamento prima della formale iscrizione. I corsi avranno la durata dell’intero anno scolastico e nella quota di partecipazione è compreso un kit di materiale sportivo (maglietta, pantaloncino, e borsone).

Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ad Antonella Ceresani (3496047129) dirigente responsabile, Filiberto Pagnanelli (3478028055) istruttore nazionale minibasket e Nicolò Luciani (3407710872). istruttore minibasket.