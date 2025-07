La gentilezza e le buone maniere salveranno il mondo. Perciò siete tutti invitati a Recanati il prossimo venerdì 20 settembre, per la Giornata nazionale dei giochi della gentilezza, nel polo bibliotecario “Brunamonti”.

«Questo giorno speciale è stato istituito con l’obiettivo di diffondere la cultura della gentilezza e della buona educazione attraverso il gioco – afferma l’assessore Rita Soccio -. Saluti, sorrisi e ringraziamenti, piccoli gesti che sembrano quasi passati di moda, ma che riescono a migliorare le nostre giornate rendendole più serene». «Abbiamo deciso di invitare in biblioteca bambine e bambini delle scuole per giocare alla gentilezza. Promuoviamo la buona salute, sin da piccoli e siamo gentili, sempre. La gentilezza è contagiosa». Il programma della giornata del 20 settembre prevede il ritrovo dei bambini in mediateca alle 16, nella sala conferenze, con una breve introduzione sul tema della gentilezza attraverso la visione di due video. Poi l’inizio delle attività con una caccia al tesoro, la “Caccia alla parola gentile”. Le bambine e i bambini cercheranno le parole negli spazi tra la mediateca e la biblioteca e alla fine troveranno un baule pieno di parole gentili che dovranno attaccare su un cartellone. Infine, bimbi e bimbe svolgeranno un piccolo laboratorio per “creare” un sorriso, con cartoncino e spago, da poter donare. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti alla biblioteca (0719740021) oppure alla mediateca (0717587285).