Torna anche nel 2019 “Un Bel Forte in gioco”, evento dedicato a bambini e bambine organizzato dalla Pro Belforte e dal Comune in collaborazione con l’Unione Montana dei Monti Azzurri. Domenica, a partire dalle 15, nelle vie del paese saranno tantissime le associazioni che animeranno il pomeriggio dei più piccoli facendoli divertire e ricordando loro l’importanza del rispetto per l’ambiente. E’ infatti proprio quest’ultimo uno degli aspetti preponderanti dell’iniziativa, voluto fortemente dal sindaco Alessio Vita, e portato avanti dalle tante associazioni attive in questo settore. Ci saranno infatti molti laboratori e giochi didattici sulla sostenibilità ambientale, sul riciclo dei materiali e sul riuso, con la collaborazione dell’associazione Italiana Ambiente Cultura ed Emergenza, del Circolo Giovanile “Uno Nessuno Centomila” e della Ludoteca del Riuso di Tolentino. Non mancheranno anche le occasioni di formazione personale rivolte ai bambini e alle bambine grazie dall’associazione “Mario Ciocchetti” la quale, utilizzando i libri della biblioteca comunale, coinvolgerà i più piccoli in letture appassionanti. Anche per i genitori sono previsti seminari informativi su tematiche di estremo interesse ed attualità come le manovre di disostruzione pediatrica (tenuto dalla Croce Rossa Italiana), i problemi dell’educazione sanitaria (grazie al contributo della dottoressa Anastasia Vita) e le questioni legate all’obesità infantile e al ruolo dell’ostetrica nel puerperio (tenuti da Associati Fisiomed). Ovviamente, non mancherà il gioco, la colonna portante di tutta la manifestazione. Ci sarà la musica e l’intrattenimento dell’Orso Alvaro e del Rimaiolo e momenti di sport con gli arcieri storici Turma Lyncis e la Nuova Simonelli Basket. Infine, due saranno le esibizioni davvero imperdibili: il volo dei rapaci, con gufi, avvoltoi, poiane e falchi che sorvoleranno la piazza e lo spettacolo di luci e fuoco del mangiafuoco.