E’ il bisogno di avere più spazi naturali in città il filo conduttore che lega le attività didattiche e progettuali su temi ambientali svolte in questi ultimi anni nelle classi dei licei “Da Vinci” e le richieste avanzate venerdì scorso al Sindaco da parte degli alunni e delle alunne che hanno partecipato allo sciopero mondiale per il clima.

Il progetto del “Da Vinci” che lo scorso mese di ottobre è stato premiato tra i finalisti del contest nazionale “Urban Nature” (clicca qui per vedere il video di presentazione )prevede nuove piantumazioni all’interno di un parco naturalistico-scientifico nell’area incolta di via Nelson Mandela. La proposta è stata poi condivisa con l’Amministrazione comunale e presentata all’ Assessore all’Ambiente nel corso di un incontro in cui gli alunni e le alunne hanno raccontato la loro idea progettuale,ma –ad un anno di distanza -è rimasta lettera morta.

Studenti e insegnanti del “Da Vinci”, però, non hanno perso la speranza e domani venerdì 4 ottobre, alle 14, nella giornata dedicata a San Francesco, presenteranno un nuovo progetto selezionato anche quest’anno tra i finalisti,dopo aver superato gli oltre trecento partecipanti all’edizione del concorso “Urban Nature”.

“L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città“ : si tratta di un sito web dedicato in particolare agli aspetti naturalistici di Civitanova, con approfondimenti su specie vegetali ed animali che nel corso del tempo saranno censite e studiate sul territorio comunale, a partire dal cortile scolastico e dall’area di via Mandela, e nei comuni limitrofi (link al sito web).

All’incontro di presentazione del 4 ottobre, previsto in contemporanea in tutte le scuole finaliste e nel corso del quale parteciperanno i Carabinieri Forestali del comando provinciale di Macerata e il presidente dell’associazione WWF “Marche centrali”, sono stati invitati il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente del comune di Civitanova.