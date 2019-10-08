Quindici anni. Tanto è durato il periodo di assenza di un montecassianese da una finale ad un Campionato Italiano di atletica per la categoria Cadetti. Dal 18 settembre 2004, giorno della finale che ha visto Iacopo Palmieri regalare alla società il miglior risultato di sempre ad un campionato italiano (terzo nei 100hs) fino a domenica scorsa a Forlì, quando Chiara Menotti, 15 anni, ha concluso al settimo posto la combattutissima gara dei 300m con il tempo di 42”29 (41”98 in batteria), con sette delle otto atlete qualificate racchiuse nello spazio di sei decimi di secondo.

La giovane atleta, seguita tecnicamente proprio da Palmieri, ha cosi degnamente coronato una stagione che l’ha vista vincere due titoli regionali indoor, tre argenti regionali outdoor e riscrivere cinque record sociali, e che soprattutto ne ha confermato le buone potenzialità in campo nazionale. «Obiettivamente, visti lo stato di forma ed il suo miglior risultato stagionale (41”56), una condotta di gara più coraggiosa – precisa il suo allenatore – avrebbe potuto regalare una gioia ancora più grande di quella che ha già regalato a sé stessa, a me ed alla società tutta. La speranza è che Chiara possa far tesoro di queste esperienze per gli impegni futuri». Lo stesso concetto è stato ribadito anche dalla Menotti, che a caldo ha così commentato la sua gara: «Sono contenta di aver partecipato alla finale e della posizione in classifica, ma non molto per come ho corso». Dichiarazioni da parte di entrambi che lasciano intravedere la volontà di prendere quanto c’è di buono da questa esperienza e soprattutto sintonia negli intenti per migliorare sempre più.