Macerata

Un giavellotto d’argento:
Giovanni Stella Fagiani
secondo ai campionati Italiani

IN PISTA - Il portacolori dell'Avis Macerata sul podio della kermesse nazionale Cadetti che si è svolta a Forlì. I risultati ottenuti dagli altri atleti della società del capoluogo

62

 

Giovanni Stella Fagiani in azione

Lo scorso fine settimana ai Campionati Italiani cadetti e cadette di Forlì i ragazzi dell’Atletica Avis Macerata, con la maglia della rappresentativa Marche, hanno ottenuto importanti risultati.

Giovanni Stella Fagiani sul podio

Su tutti Giovanni Stella Fagiani, 15 anni, che con una gara stupefacente a fatto volare il giavellotto di 600 grammi a m. 57,09 salendo sul podio come secondo, con un miglioramento di ben 5 metri e 50 sulla sua migliore prestazione ottenuta a San Benedetto del Tronto a metà settembre in occasione dei Campionati Marchigiani. Ma tutta la prova dell’alfiere dell’Avis è stata esaltante perché ha aperto la competizione già con un gran lancio a m. 56,21, ma anche il secondo è andato lontano ed è stato misurato a 52,74, il terzo lancio che ha deciso la classifica finale perché nei successivi non si è più migliorato, benché anche il quarto lancio (m.54,00) ha ricevuto gli applausi degli appassionati in tribuna. Il giovanissimo atleta biancorosso è allenato da Emanuele Salvucci, già vincitore nel 2010 della stessa prova a Cles, con la collaborazione di Emanuele Stagnaro. Ma a Forlì si sono ben difesi anche gli altri portacolori avisini, a cominciare da Ambra Compagnucci che nel pentathlon si è migliorata di ben 178 punti ottenendo un punteggio complessivo di 3.327 con questi parziali: 13”68 negli 80 ostacoli, 1,50 nell’alto, 26,92 nel giavellotto, 4,82 nel lungo e 1’58”75 nei 600 m. con l’undicesimo posto complessivo.

Riccardo Ricci

Decimo nell’alto Riccardo Ricci che ha uguagliato il suo recente personale saltando m. 1.80. dimostrando di essere pronto a salire ancora. Bravo Libero Samuele Marino che nella difficile gara dei 2000 metri ha portato il suo personal best a 6’04”40 con un progresso superiore agli otto secondi. Brava anche Rachele Tittarelli nell’asta che non si è smarrita, ma ha pagato la forte accellerazione della progressione-gara salita da m. 2,60, superato agevolmente, a m. 2,80. Ha chiuso la manifestazione Greta Ricciardi che non è riuscita a ripetere i recenti progressi e ha lanciato il giavellotto a m. 25,25. Ma c’è da dire che il gruppo Avis Macerata, ad eccezione di Giovanni Stella Fagiani che entrerà nella categoria allievi, è composto di atleti nati nel 2005 che rimarranno cadetti anche il prossimo anno.

(foto di Maurizio Iesari e Massimo Mozzoni)

Ambra Compagnucci
Libero Samuele Marino
Giovanni Stella Fagiani

FOTO

-

