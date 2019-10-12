La storia vera di un ragazzo ritrovatosi in mezzo a un branco di otto lupi tra i Monti Sibillini, raccontata a quattro mani nel libro “Dentro una nevicata”, Giaconi Editore, da Stefano Ciocchetti, protagonista della vicenda e fotografo naturalista, e Margherita Buresta, zooantropologa e guardia ecozoofila.

Stefano ha documentato l’incontro più unico che raro avvenuto all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con le sue stesse foto e con video di grande suggestione ed emozione, che verranno proiettati nell’ambito della presentazione, domani, domenica 13 ottobre, nella sala eventi del comune di Appignano alle 17.

Il libro ha già riscosso un notevole successo, tanto che questa estate il Parco Faunistico Spormaggiore, in Trentino, ha chiamato gli autori per una testimonianza diretta dell’accaduto.

Per l’occasione verranno esposte alcune fotografie del gruppo Photonica3, di cui Stefano Ciocchetti fa parte, e che per la Giaconi Editore ha pubblicato quest’anno “Gaia”, libro fotografico sintesi di dieci anni di lavoro e Bellezza. Un evento per veri amanti della Natura, da 0 a 99 anni!