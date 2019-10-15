Una fiaba dedicata al mare

Il mare ancora una volta protagonista del concorso regionale “C’era una foglia”, pronto per la nuova edizione. Più di 10 mila bambini e bambine delle scuole primarie coinvolti in 16 anni. E’ questo uno dei vanti del progetto “C’era una foglia”, giunto alla 17°edizione. Il concorso letterario a tema ecologico-ambientale rivolto agli alunni e alle alunne marchigiani delle scuole primarie quest’anno è dedicato al tema del mare.

Saranno premiati il talento letterario e l’inventiva di coloro che sapranno dar vita ad una fiaba, ad una poesia o ad un racconto dedicati al mare attraverso uno scritto della lunghezza massima di due cartelle che abbia come tema centrale proprio il mare (ecosistema, risorse, sfruttamento ed inquinanti derivati dall’impatto antropico, ecc…).

Per partecipare al concorso è necessario inviare previamente alla segreteria via e-mail: info@spazioambiente.org entro venerdì 16 dicembre, la scheda di adesione controfirmata, allegata alla presente e scaricabile anche dal sito www.spazioambiente.org

La partecipazione al concorso è gratuita.

Le quattro classi vincitrici riceveranno un premio in denaro/buono acquisto del valore 150 euro offerto dalla Puli Ecol Recuperi Srl, una “biblioteca di classe” con testi in italiano e in inglese offerti da Eli – La Spiga Editrice, oltre ai giochi della Clementoni. Premio speciale in denaro per il lavoro più “votato” via internet offerto dalla Rainbow. Inoltre: premio “Garbage” ed un premio “Cronache Maceratesi Junior”: un corso di giornalismo.

