Bottino di medaglie per le giovani atlete della Ginnastica Macerata alla Coppa dei campioni di Monte di Procida. I campionati di ginnastica aerobica si sono svolti sabato e domenica scorsa, in quella che è stata la gara di chiusura della stagione agonistica 2019. Il magico duo composto da Margherita Paolucci e Matilde Miceli ha sollevato il trofeo più ambito: la coppia dei campioni, nella categoria allieve.

La stessa Margherita, poi, è riuscita ad aggiudicarsi anche la medaglia d’argento nella gara singola, con una prestazione incredibile. Il gruppo delle allieve rappresentato Ginevra Evangelista, Giorgia Spalletti, Benedetta Pierluigi e la coppia Paolucci-Miceli ha strappato il quarto posto in classifica, mancando il podio di un soffio. Stesso discorso per il trio junior A, che si è classificato quarto grazie alle prestazioni di Guenda Cherubini, Ilary Tassi e Matilde Miceli. Soddisfattissima Arianna Ciucci, tecnico del settore agonistico: «Abbiamo finalmente portato la coppa a Macerata – commenta – e sfiorato la medaglia d’argento nella categorie allieve. Sono molto orgogliosa anche delle categorie junior, che hanno dimostrato una crescita tecnica eccellente. Qualche piccola imprecisione e un pizzico di emozione hanno sicuramente influenzato la prestazione delle ragazze, ma credo sia normale dopo la pausa estiva». Ad accompagnare le giovani atlete Marianna Ferragina, la prima dei loro tifosi, e le loro compagne di squadra Arianna Ciurlanti e Sarah Ferragina, che non hanno partecipato alla gara. Il duo sta infatti preparando i nuovi esercizi in vista della prossima stagione agonistica 2020 ma non ha voluto abbandonare le compagne, sostenendole durante tutta la gara.