Macerata

Giovani ginnaste maceratesi
trionfano alla Coppa dei campioni

AEROBICA - Il duo composto da Margherita Paolucci e Matilde Miceli ha sollevato il trofeo più ambito, nella categoria allieve. Nel medagliere anche un argento, ma soprattutto tanta soddisfazione per Arianna Ciucci, tecnico del settore agonistico: «Sono super orgogliosa delle mie ragazze»

107

 

Il team al completo della Ginnastica Macerata alle gare di Monte di Procida

 

Bottino di medaglie per le giovani atlete della Ginnastica Macerata alla Coppa dei campioni di Monte di Procida. I campionati di ginnastica aerobica si sono svolti sabato e domenica scorsa, in quella che è stata la gara di chiusura della stagione agonistica 2019. Il magico duo composto da Margherita Paolucci e Matilde Miceli ha sollevato il trofeo più ambito: la coppia dei campioni, nella categoria allieve.

Margherita Paolucci

La stessa Margherita, poi, è riuscita ad aggiudicarsi anche la medaglia d’argento nella gara singola, con una prestazione incredibile. Il gruppo delle allieve rappresentato Ginevra Evangelista, Giorgia Spalletti, Benedetta Pierluigi e la coppia Paolucci-Miceli ha strappato il quarto posto in classifica, mancando il podio di un soffio. Stesso discorso per il trio junior A, che si è classificato quarto grazie alle prestazioni di Guenda Cherubini, Ilary Tassi e Matilde Miceli. Soddisfattissima Arianna Ciucci, tecnico del settore agonistico: «Abbiamo finalmente portato la coppa a Macerata – commenta – e sfiorato la medaglia d’argento nella categorie allieve. Sono molto orgogliosa anche delle categorie junior, che hanno dimostrato una crescita tecnica eccellente. Qualche piccola imprecisione e un pizzico di emozione hanno sicuramente influenzato la prestazione delle ragazze, ma credo sia normale dopo la pausa estiva». Ad accompagnare le giovani atlete Marianna Ferragina, la prima dei loro tifosi, e le loro compagne di squadra Arianna Ciurlanti e Sarah Ferragina, che non hanno partecipato alla gara. Il duo sta infatti preparando i nuovi esercizi in vista della prossima stagione agonistica 2020 ma non ha voluto abbandonare le compagne, sostenendole durante tutta la gara.

 

