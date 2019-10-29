In concomitanza della vendemmia, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “Mattei” di Matelica sono stati accolti nella Cantina Provima dove si produce il Verdicchio di Matelica. Un’occasione per vedere e toccare con mano come nasce il nettare di Bacco. Dopo un’introduzione in classe, approfittando delle belle mattinate soleggiate, gli alunni, le alunne e le insegnanti hanno visitato la cantina Provima dove sono stati ricevuti dall’enologo Riccardo Pellegrini.

Sono stati illustrati gli aspetti legati alla produzione del vino, a partire dalla descrizione della vite e dal grappolo d’uva fino alle varie operazioni necessarie per ottenere il vino. Il progetto di accoglienza riservato agli alunni delle scuole di Matelica, fortemente voluto e sostenuto dalla cantina Provima, si ripete ormai da 4 anni e vuole fornire, a partire dall’infanzia, una sempre maggiore consapevolezza rispetto al territorio in cui vivono e alle relative produzioni agricole.