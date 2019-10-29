“Il gatto con gli stivali” apre la stagione: sei appuntamenti per ragazzi e ragazze

“Il gatto con gli stivali” apre la stagione del teatro ragazzi al persiani di Recanati. Sei domeniche pomeriggio dal 10 novembre al 22 marzo per scoprire un mondo fantastico pieno di emozioni e divertimento come è quello del teatro nelle sue diverse forme. La compagnia Accademia perduta porta in scena il 10 novembre la classica fiaba conosciuta dai bambini e dalle bambine di tutto il mondo. In questo allestimento. Il pubblico resterà affascinato dai magnifici oggetti di scena di Marcello Chiarenza veri e propri co-protagonisti a fianco degli attori.

“Siamo orgogliosi di poter offrire alla città sei appuntamenti domenicali per le famiglie di grande qualità – sottolinea Rita Soccio, assessore alla Cultura di Recanati – dalla classica riproposizione teatrale della fiaba alle storie di personaggi storici come quella di Federico da Montefeltro, il teatro Persiani è pronto a ospitare tanti mondi diversi. Quest’anno il progetto educativo XsianiXnoi intende indagare gli effetti benefici della bellezza che passa attraverso la cultura. Gli alunni e le alunne dei due istituti comprensivi Badaloni e Gigli, ma anche gli adulti, saranno coinvolti da diversi percorsi didattici che li porteranno a vivere il teatro da veri protagonisti. L’esperienza teatrale stimola diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando le energie creative che alimentano al tempo stesso il gusto estetico e artistico”.

La rassegna prosegue i primo dicembre con “Natale a suon di Hip Hop” della compagnia Mattioli, spettacolo divertente e poetico che offre diversi punti di vista sul Natale. Il 12 gennaio sarà una domenica dedicata alla musica e all’opera con lo scienziato pazzo Doktor Ferrux e il fedele amico Direktor Rikardus che metteranno a punto un macchinario per viaggiare a ritroso nei secoli così da poter rispondere al dilemma: esiste la nota che tutti cercano per comporre la più bella musica mai scritta? Nello spettacolo A spasso nel tempo dell’Associazione Villa Incanto il pubblico sarà condotto in un viaggio da Mozart all’odierno Trap. Il 2 febbraio in scena Federico condottiero e la Città Ideale un racconto di formazione, nel quale si ripercorrono le tappe della vita di Federico di Montefeltro, dalla figura del figlio non riconosciuto a quella del grande condottiero, attraverso gli incontri più importanti.

Ancora una storia ricca di emozioni e spunti di riflessione per lo spettacolo della compagnia Anfiteatro, La lingua blu in scena l’8 marzo. La storia di una bambina orfana che vive con una nonna molto speciale in un luogo dove le leggende si fondono spesso con la realtà. La conclusione della rassegna il 22 marzo è affidata a Il grande gioco di Atgtp, uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte. Hector e Papios. Due fratelli. Una vita sola. Un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato.

La stagione dedicata ai ragazzi è promossa dal Comune di Recanati con l’Amat, il contributo di Regione Marche e Mibact. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita dal 6 novembre alla biglietteria del teatro 071 7579445.