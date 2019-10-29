Inizio di stagione in vetrina per la Lube Under 16, che conquista due importanti tornei: vittorie che permettono ai giovani biancorossi di cominciare con il piede giusto il nuovo anno e di ottenere subito risultati importanti.Una formazione sperimentale quella guidata dai tecnici Belardinelli e Di Ruvo, che schierano in campo una rosa giovanissima ma di grandi prospettive. L’Under 16 di Lube Volley, infatti, ha subito staccato il primo pass per la Fase Finale della diciannovesima edizione del prestigioso Trofeo Bussinello: la formazione cuciniera si è imposta nella prima tappa del Circuito Commersald organizzata a Pontedera. Grande prova dei marchigiani che hanno dominato gli incontri di tutta la giornata lasciando per strada un solo set nell’ultimo decisivo match contro PowerVolley Diavoli (2-1), battendo invece nettamente il Volley Arezzo, il Volley Prato e la Selezione Basso Tirreno (2-0). Sempre in questo primo scorcio di stagione, la Under 16 della Lube ha anche conquistato il torneo quadrangolare di Viterbo organizzato dai padroni di casa della Volley Life Viterbo, insieme a Fenice Pallavolo Roma e progetto GPS Roma. Un’interessante vetrina per la squadra di Belardinelli e Di Ruvo che ha conquistato anche questa manifestazione battendo nell’ordine: Fenice Roma per 2 a 1 , Volley Life per 2 a 0 , Progetto GPS Per 2 a 0 e nella finale vittoria ancora contro la Fenice (sempre per 2 a 1).