E’ nata una nuova società di pattinaggio

Primo impegno in assoluto ieri a Imola per la “neonata” società civitanovese di pattinaggio la Civitanova Skating Team Asd. Insieme all’allenatore Moreno Monti e alle due giovani allenatrici Debora Monti e Eleonora Ciccola sono stati convocati 9 atleti all’Imola indoor Cup 2019. Al debutto Pietrovalerio Fumagalli 8° e 9°, Sofia Lattanzi 7° e 7° Oliver Simonetti 10° e 11° alla loro prima gara in carriera. Più veterani, ma ancora nelle categorie giovanili, Lara Givetti Alessi ,Benedetta Marcoaldi e Irene vacca che si sono piazzate molto bene nella categoria ragazzi 1, Leonardo Badino con un 2° e un 3° posto Alessia Frisoli 6° e 5° e Vittoria Germani 10° e 11°. La società si è piazzata al 13° posto su 35 società partecipanti con la soddisfazione del presidente Arianna Napoli.