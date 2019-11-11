Si è svolta sabato la proiezione del film “Il bambino è il maestro” di Alexandre Mourout al Cinema Italia di Macerata. L’evento organizzato dal Comitato Montessori Macerata Cm-Mc e il Comitato “Aiutami a fare da solo” di Corridonia ha riscontrato una forte partecipazione con circa 150 presenze. Il pubblico composto da insegnanti e molti genitori interessati al metodo Montessori, curiosi di scoprire attraverso il docu-film i principi fondanti dello stesso e la loro attuazione nella classe del maestro Christian Marécha, della scuola Jeanne d’Arc di Roubaix, istituto che per primo in Francia l’ha adottato. Il regista segue, una per una, le peculiari tappe d’apprendimento di ventotto bambini e bambine, dai 2 ai 6 anni. Il film è stato preceduto dagli interventi delle presidenti dei comitati organizzatori, Francesca Contratti e Arianna Raffaeli, dalla dirigente dell’Istituto Enrico Mestica, Sabina Tombesi e dalla maestra Concetta Foderà in rappresentanza dell’Istituto E. Fermi. Successivamente, lo psicologo e docente a metodo Montessori all’istituto “Ugo Bassi” di Civitanova, Loris Pisciolini ha focalizzato l’attenzione sul ruolo dell’adulto rispetto al ”bambino maestro”, un adulto che dovrebbe semplicemente porsi come una sorta di “angelo custode” che aiuti il bambino a conquistare la propria libertà, senza interferire, permettendogli di auto-correggersi e trovare le proprie personali soluzioni a problemi e ostacoli. A seguire la docente di scuola primaria Montessori e collaboratrice della Fondazione Montessori Italia, Margherita Vitali ha riportato al pubblico le motivazioni che hanno spinto il regista a girare questo docu- film, avendolo intervistato direttamente in un’altra occasione.

La rilevante partecipazione alla proiezione mette in evidenza il crescente interesse che le famiglie hanno verso il Metodo Montessori, che a distanza di circa 100 anni, viene confermato dalle attuali ricerche neuroscientifiche ed è praticato e conosciuto in tutto il mondo. Gli organizzatori ringraziano le scuole che hanno dato il patrocinio, l’associazione onlus “Genitori&figli per mano” per il servizio di baby sitting 0-4 anni e l’associazione EquiLibri per la fascia d’età 5-10 anni, l’Oleificio Frantoio Valeri Di Francesca E Federica Valeri Snc per aver omaggiato i relatori, l’Università di Macerata per aver messo a disposizione il locale Crea Hub dove si è svolto il baby-sitting e il Cinema Italia per aver ospitato la proiezione. Per rimanere informati su altre iniziative ed eventi di informazione e formazione sul Metodo Montessori si possono seguire le pagine fb dei comitati organizzatori che, lavorano nell’ottica di far conoscere ad un maggior numero di persone questo modello pedagogico scientifico, indirizzato all’indipendenza critica più che all’obbedienza cieca, che vuole crescere esseri umani pensanti, autonomi e responsabili, perché come disse Maria Montessori «Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo».