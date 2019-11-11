di Elisabetta Pugliese

Un simbolico girotondo di gruppo dei genitori con i loro bambini e bambine sabato in Piazza delle Rimembranze a Porto Recanati. La piazza era stata chiusa al traffico la scorsa estate e debitamente allestita con giochi a terra. Di recente, l’amministrazione comunale ha deciso di riaprirla alle automobili; la manifestazione nasceproprio per chiedere all’amministrazione di revocare il provvedimento che ha riaperto l’area alla circolazione dei mezzi, così da riservarla ai bambini e alle bambine per le loro attività ludiche.

Veronica Fermani, una delle organizzatrici dell’evento e mamma, ha spiegato le motivazioni alla radice della manifestazione: «È nato tutto per caso, parlando con altre mamme di Porto Recanati e confrontandoci su questa decisione del Comune di riaprire la piazza alle auto. A nostro avviso – ha continuato la Fermani – si sono create delle situazioni non piacevoli: passare in quella zona con i bambini non è semplice, perchè sono abituati ad andare lì, sono attratti dai giochi e tendono a scappare. Nonostante non sia una zona molto transitata, piuttosto si tratta di un parcheggio, sul piano della sicurezza questo è comunque pericoloso». L’organizzatrice sottolinea anche il carattere educativo della vicenda: «Il fatto che queste auto passino sopra i giochi a terra o ci parcheggino non è un bel messaggio da dare ai nostri bambini. Sono opere pubbliche: come vengono trattate?». La Fermani ha concluso esprimendo il suo parere positivo sulla presenza del sindaco: «Siamo state contente che il sindaco sia venuto – ha commentato – perchè questo denota la sua volontà di dialogo e di confronto su questo tema. Gli abbiamo esposto le nostre ragioni in totale tranquillità, anche se la decisione di riapertura al transito è già stata presa. Ma abbiamo gettato un piccolo seme: certamente, a prescindere dal risultato, è qualcosa di positivo».

Il sindaco Roberto Mozzicafreddo ha raccontato il momento di dialogo con le mamme: «Hanno espresso le loro richieste e le loro motivazioni – ha affermato – ne abbiamo discusso molto serenamente. Dal nostro punto di vista, richiudere la zona al traffico al momento non è prioritario. I bimbi, infatti, sono all’asilo fino alle 16, in più si consideri che in inverno fa buio molto presto ed è freddo. L’amministrazione tiene molto ai bambini – ha continuato il sindaco – ma è mio dovere prendere a cuore le esigenze dell’intera cittadinanza». Mozzicafreddo ha poi chiarito che la decisione riguarda solo il periodo invernale: «La piazza tornerà chiusa alla circolazione in occasione di alcune manifestazioni e nella stagione primavera-estate, così che ci siano le condizioni opportune perchè i bimbi, con i loro nonni o genitori, possano usufruirne pienamente».