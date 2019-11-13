Rischi geo ambientali a Civitanova. Quali sono? Quali sono le procedure di “allertamento” per i cittadini? Per trattare di questi importanti e attualissimi temi di “cittadinanza consapevole” e di conoscenza del proprio territorio, le classi quinte dei tre licei parteciperanno nel rientro pomeridiano di venerdì 15 novembre ad un incontro divulgativo promosso dal Dipartimento di Scienze Naturali del liceo con i tecnici regionali del “Centro Funzionale Multirischi – Servizio Protezione Civile” della Regione Marche. L’incontro sarà coordinato dai tecnici Francesco Boccanera e Graziano Candelaresi, che focalizzeranno l’attenzione sul concetto di “rischio geo-ambientale”, con particolare riferimento alle procedure di allertamento della popolazione per scenari di eventi meteo-idrologici ed idraulici. Si entrerà, poi, più nel dettaglio, facendo particolare riferimento alla situazione del comune di Civitanova e alla zona frequentata per nove mesi all’anno dagli oltre 1600 alunni e alunne dei tre licei.

La conoscenza è alla base di scelte consapevoli: è proprio negli scenari di rischio, più che in altre occasioni, che occorre sapere cosa fare. L’incontro di venerdì sarà un primo, importante momento di approfondimento che il “Da Vinci” vuole offrire ai propri alunni ed alunne, ai fini dell’acquisizione delle cosiddette “competenze di cittadinanza”.