L’ambiente protagonista a Libriamoci per la scuola “Belloni” di Urbisaglia. Alunni e alunne raccontano la loro esperienza.

«Noi siamo gli alunni e le alunne della scuola primaria B.Belloni di Urbisaglia. In occasione dell’iniziativa Libriamoci 2019 abbiamo avuto il piacere di avere come lettori i nostri amministratori comunali: la vicesindaco Marta Pantanetti, l’assessore alla cultura Cristina Arrà, i consiglieri Alice Magi e Frediano Ferranti.

Quest’anno abbiamo dedicato tutti i nostri progetti al tema dell’ambiente e della sua salvaguardia (ad esempio il nostro consueto calendario tratterà gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu) per questo motivo abbiamo invitato i nostri rappresentanti comunali a leggere delle storie che parlassero di cura del nostro habitat.



L’incontro è stato anche una bella occasione sia per conoscere le iniziative che il nostro comune sta prendendo per migliorare la vita della nostra comunità, sia per ricevere suggerimenti di come anche noi possiamo lavorare per rendere più bello e sostenibile il nostro piccolo paese e di conseguenza l’intero pianeta. Possiamo consumare meno energia spegnendo ad esempio la luce quando usciamo dalla stanza, chiudere l’acqua quando ci laviamo i denti, differenziare i rifiuti in modo coretto, evitare lo spreco alimentare mettendo nel piatto la giusta quantità di cibo, andare a piedi quando è possibile perché è anche salutare, non utilizzare apparecchi elettrici quando non ne hai estremo bisogno.

La mattinata si è conclusa con la consapevolezza di aver imparato, attraverso la lettura di storie coinvolgenti, tante cose interessanti per la cura del nostro pianeta».