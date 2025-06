Finalmente al via la settima edizione di “A teatro con mamma e papà”, al teatro Annibal Caro di Civitanova. La rassegna di spettacoli della domenica pomeriggio, rivolti a tutta la famiglia, debutta con “Avventure straordinarie”, un gran gioco in cui sarà coinvolto tutto il pubblico presente, per un momento di festa e divertimento. Ma cosa si nasconde dietro le avventure straordinarie? Ci sono un grande pozzo e un cantiere a cielo aperto: bidoni, strumenti, corde, elmetti, pale, secchi, terra, tanta terra, estratta da una gigantesca buca. Due intrepidi esploratori scandagliano il sottosuolo, alla ricerca di qualcosa di incredibile rilevato dai loro strumenti di superficie. E’ qualcosa di cui non conoscono né la forma né le dimensioni, qualcosa che mai nessuno ha misurato prima d’ora. E’ certamente una presenza viva, ma si tratta di una vitalità anomala, diffusa e stranamente immobile. E’ sotto di loro, a circa 20-25 metri. Come respira, come si nutre, che abitudini ha, è cattivo, è brutto, è bello, è simpatico, che cos’è? Non possono avvertire il Centro nazionale ricerche per cui lavorano: potrebbe trattarsi di un falso allarme e i due esploratori non vogliono fare una figuraccia. Per quattro mesi i due studiano e scavano, e il Centro vuole dati certi e non ipotesi fantasiose. Non hanno altra scelta che verificare le loro misurazioni, la posta in gioco è enorme, potrebbe essere la scoperta scientifica più importante del secolo. Scavano allora, scavano con tenacia e coraggio e alla fine… Correte a teatro per scoprire di cosa si tratta, soltanto allora il mistero vi sarà rivelato. Lo spettacolo inizia alle 17, questa domenica: fatevi trovare pronti, bambine e bambini, chissà cosa si nasconde nel sottosuolo!