Al museo gratis una volta a settimana. Succede a Recanati grazie all’iniziativa del Comune che vuole favorire la frequentazione dei musei da parte delle scuole ed essere da supporto al lavoro degli insegnanti. A partire da questo mese per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Recanati sarà riservato l’ingresso gratuito al circuito museale di Infinito Recanati. La richiesta voluta dell’assessore alle Culture Rita Soccio è stata accolta e approvata dal gestore Sistema Museo. «Questo è un bel risultato per la crescita culturale della nostra città – afferma Rita Soccio- . Ringrazio la società Sistema Museo per aver compreso l’importanza di questa richiesta che in questo modo offre a tutti i nostri alunni e alunne, la possibilità di poter conoscere e appassionarsi al nostro patrimonio artistico/culturale».

L’ingresso gratuito è previsto tutti i mercoledì con prenotazione obbligatoria al numero 071-7570410 o via mail all’indirizzo recanati@sistemamuseo.it. Le scuole potranno inoltre richiedere un servizio di visita guidata o attività didattica che prevede una quota di adesione in base al numero dei partecipanti. Questa iniziativa si va ad aggiungere ad altre già esistente all’interno del circuito museale, con la gratuità per tutti i minori di 19 anni, e sconti e agevolazioni con la “Recanati Card” riservata ai residenti della cittadina leopardiana. Al costo di attivazione di 3 euro, con validità annuale, la Recanati Card consente l’ingresso gratuito a le collezioni permanenti di Recanati Musei (Museo Civico di Villa Colloredo Mels / Museo dell’emigrazione Marchigiana / Torre del Borgo – Murec / Museo Beniamino Gigli) e alcune mostre ed esposizione temporanee e la tariffa agevolata per partecipare ad attività ludico/didattiche rivolte a bambini e famiglie. Con la card anche uno sconto del 10% ai bookshop del Circuito Museale e sul prezzo dei cataloghi di mostra. Infne l’scrizione alla newsletter di Recanati Musei e la priorità di prenotazione in occasione di eventi organizzati da Recanati Musei.