Un leccio per Oriana Fallaci. In occasione della festa degli alberi, anche a Civitanova Legambiente e l’associazione Arte hanno voluto rendere omaggio al verde con 4 nuove piantumazioni. Questa mattina la messa a dimora degli alberi nello spazio di Piazza Martiri delle Foibe, nella zona sud di Civitanova. Presenti Giorgia Belforte di Legambiente e Anna Donati per l’associazione Arte. Una delle piante, un leccio,è stato dedicato alla giornalista Oriana Fallaci, a segnalarlo una targa in legno che riporta semplicemente il nome, “Oriana”. Ad assistere all’evento i piccoli studenti e studentesse delle classi terze e quarte della scuola elementare Zavatti che si trova vicino al parco.

