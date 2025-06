Un rullante in plexigas dotato di led interattivi. L’invenzione del musicista e liutaio recanatese Sergio Giovagnola protagonista a Libriamoci nell’istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino che ha aderito al progetto con più di 500 alunni e alunne.

Questa importante iniziativa nazionale, assume particolare rilievo a Tolentino che, come è noto, è “una Città che legge”, riconosciuta come tale dal Mibact per l’impegno continuativo nella promozione della lettura.

La prima giornata è stata incentrata su Gianni Rodari, scrittore, pedagogista e giornalista di grande rilievo, in vista del centenario dalla sua nascita.

La lettura a voce alta di brani tratti da “Favole al Telefono” è stata curata dall’insegnante Maria Cristina Miluch. All’incontro ha preso parte anche Giovagnola che ha entusiasmato gli alunni e le alunne facendo conoscere la sua attività. Per l’occasione il giovane recanatese ha presentato il rullante di sua creazione in plexiglas dotato di led interattivi che in base a stimoli sonori, come la voce o il battito di mani si illuminava. La lettura si è svolta al buio in tal modo, tutta l’attività, è stata ancor più coinvolgente ed entusiasmante.

“Libriamoci 2019”, stata per gli studenti dell’istituto Comprensivo Lucatelli una grande occasione: la scuola infatti rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e percorsi atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a fare emergere il piacere della lettura, con il compito di insegnare che il libro è come un amico che accompagnerà ogni bambino nel grande viaggio della vita offrendogli tante opportunità.