Nei giorni scorsi ha avuto il via la seconda edizione, quella autunnale, di “Scienza in città”, un ciclo di conferenze adatte anche per coloro che non sono soliti approcciare con la scienza, “Curiosi, dubbiosi ed appassionati”, come afferma il sottotitolo. L’iniziativa era stata annunciata dall’associazione “Amici del Liceo Galilei”, unitamente alla scuola maceratese. A raccontare il primo appuntamento è Elena Calzolaio, studentessa della classe 4C.

di Elena Calzolaio (foto di Giada Giardetti e Irene Tirri)

Lo scorso venerdì 22 novembre si è svolta nel Palazzo degli Studi di Macerata una conferenza tenuta da Alessandro Mariani, un ex studente del liceo scientifico frequentante la specialistica di fisica a Bologna.

La conferenza è stata un percorso alla scoperta di alcuni dei corpi più misteriosi del nostro universo: i buchi neri. Si sono affrontate tante domande e questioni aperte della fisica (cosa succede al centro di un buco nero?), tanti orizzonti che sembrano essere solo fantascientifici (si può costruire un motore spaziale a buco nero?), sino ad arrivare a snocciolare la questione cardine della conferenza: cosa si prova a cadere in un buco nero? Beh, l’effetto sarebbe in ogni caso piuttosto tragico, cosa preferireste: spaghettificazione o vaporizzazione?

Venerdì 29 novembre sarà la volta della seconda conferenza, intitolata “Probabilità e azzardo”, che avrà luogo sempre nella Sala Giovannetti del Palazzo degli Studi.