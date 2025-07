Se per vedere un’aurora boreale dovete arrivare fino al polo nord, per vedere un’Aurora Regionale basta arrivare a Treia. Ha concluso al primo posto del girone, infatti, la squadra dei Giovanissimi dell’Aurora Treia, conquistando di diritto l’accesso alla fase regionale. Un successo inseguito da diversi anni e mai raggiunto finora, che consente ai ragazzi treiesi di andare a misurare le proprie capacità con quelle dei pari età di realtà ben più blasonate, portando nuovi stimoli e nuove sfide per tutto il gruppo. Una prima fase di campionato che ha visto la squadra dei giovanissimi intraprendere un percorso quasi netto per quanto riguarda i risultati (una sola sconfitta), ma anche un percorso di crescita sotto il profilo calcistico, che soddisfa il presidente Cegna e lascia bene sperare per i giovani che da qui a qualche anno potranno entrare a far parte della rosa della prima squadra. E’ questo, infatti, lo scopo principale della scuola calcio dell’Aurora Treia; educare i ragazzi allo sport, farli crescere calcisticamente in modo che un giorno possano scendere in campo nella categoria più alta e lottare per i colori che hanno imparato ad amare nel corso degli anni. Ciliegina sulla torta anche la conquista della prima posizione nella classifica della Coppa Disciplina, che testimonia l’assoluta importanza che viene data alla correttezza e lealtà in campo da parte della società.

