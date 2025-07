Il musicista Christian Meyer, batterista del gruppo Elio e le storie tese, è stato insegnante per un giorno degli alunni dell’Istituto comprensivo Ugo Betti, a Camerino. Una bella giornata sui banchi di scuola scandita dal ritmo della sua batteria, nell’ambito del progetto creato proprio da lui, che si è andato ad inserire all’interno del programma FabriJazz For Kids. Proprio il Comune di Fabriano ha scelto Camerino quale partner dell’iniziativa che è stata molto apprezzata dagli insegnanti, ma anche e soprattutto dai piccoli alunni divertiti e affascinati da Meyer. Dalle origini della musica ai suoni contemporanei, dal jazz al rock, gli alunni si sono immersi in un mare di musica, trasportati dall’energia contagiosa del noto batterista. Un insegnante d’eccezione in una giornata di scuola diversa dalle altre, ma ricca per le classi dell’istituto comprensivo che hanno potuto godere di una lezione insolita e speciale. A seguire Meyer è stato accompagnato in zona rossa dall’assessore alla cultura Giovanna Sartori e dal preside dell’istituto comprensivo Ugo Betti, Maurizio Cavallaro.