Una giornata di festa per i componenti il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani” Città di San Severino, diretto dal maestro Vanni Belfiore, e per quelli del coro “Tourdion Ensemble”, diretto dal maestro Simone Montecchia, che in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, si sono esibiti in un mini concerto per gli anziani ospiti della Azienda per i servizi alla persona “Lazzarelli”, residenza protetta e casa di riposo. Una tradizione, quella di questo appuntamento, che ormai si rinnova da anni.



La banda e il coro hanno animato la mattinata di nonnini e nonnine prendendo parte anche a una funzione religiosa all’interno della struttura. All’iniziativa erano presenti la presidente dell’Asp “Lazzarelli”, Teresa Traversa, e alcuni membri del consiglio di amministrazione insieme al sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, che ha salutato i nuovi componenti la banda cittadina a una delle prime esibizioni pubbliche.