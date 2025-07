Il comandante Alfa al “Leonardo da Vinci” «per una società più umana»

In occasione del 70° anniversario della costituzione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Civitanova, sabato 7 dicembre, alle 10.30 all’aula magna dell’Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci” di Civitanova si terrà un incontro con il comandante Alfa, uno dei fondatori del Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Un uomo che ha fatto una scelta di vita e che lavora in segreto per la nostra sicurezza; un carabiniere appartenente alle forze speciali che gira ora l’Italia per parlare ai giovani di ottica di squadra e di valori quali una vita di servizio, di rispetto per tutti e di coraggio. L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale.

Tenuto conto dell’alto valore sociale e civile del progetto, che rappresenta un’opportunità unica per gli studenti e le studentesse di Civitanova, è attesa una folta partecipazione dei ragazzi e delle ragazze frequentanti l’istituto, che potranno preparare domande o curiosità sul tema della sicurezza e della legalità del nostro Paese. La storia del Comandante Alfa è stata spiegata in questi giorni dagli insegnanti anche attraverso un video.

«Una grande opportunità per Civitanova ascoltare il comandante Alfa – ha detto Barbara Capponi, assessore all’Istruzione e alla Formazione – L’Assessorato ha voluto cogliere al volo questa occasione, coinvolgendo anche le scuole, oltre che la cittadinanza. Siamo onorati di poter portare a tutti un esempio educativo di spessore e valori non negoziabili e indispensabili per la crescita di una società civile ed umana».