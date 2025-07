La studentessa Matilde Maracci,della 3G del liceo classico linguistico “G. Leopardi”, si è distinta per aver ottenuto la migliore votazione nella certificazione Delf, livello B1, nel quadro della giornata di aggiornamento e formazione degli insegnanti di francese, che si è svolta qualche settimana fa a San Benedetto del Tronto, organizzata dall’Alliance, dall’Institut Français e da Cavilam; il premio è particolarmente ambito, se si pensa che Matilde è stata la migliore di Marche e Abruzzo.

La giornata, cui hanno partecipato, per il liceo “Leopardi”, i professori Sylvie Bartoloni e Fabio Macedoni, aveva all’ordine del giorno diversi punti interessanti, concernenti le strategie di comunicazione della lingua e uno stage di teatro intitolato “Dix sur dix”. Quest’ultimo è stata una novità per i più, anche se il liceo era stato già presente, nella prima riunione a Roma, nel corso della quale il progetto era stato illustrato. Il programma, nato in Polonia ed adottato dall’Institut Français, consiste in un metodo molto efficace di apprendimento linguistico attraverso l’esercizio teatrale, le attività propedeutiche e la lettura di un copione, che generalmente viene ripetuto fino alla completa memorizzazione. Lo ha illustrato in un vero e proprio stage, che è durato tutta la giornata e che ha impegnato i professori partecipanti, Jan Nowak, codirettore di Drameducation e cofondatore del progetto “Dix sur dix”.

«Sono, siamo fieri per il risultato ottenuto da Matilde – commenta la dirigente Annamaria Marcantonelli – che avrà modo di perfezionare lo studio del francese nel triennio conseguendo, alla fine, il doppio diploma Esabac: un’opportunità formidabile di conoscenza e di approfondimento per i nostri giovani. Sono frequenti questi riconoscimenti per i nostri studenti e non possiamo che rallegracene, convinti di aiutarli nella loro formazione e nella loro crescita».