Si arricchisce il programma di iniziative di Semi d’Acero, lo spazio per bambini, bambine e famiglie realizzato dal Comune insieme all’Ircr nella sfera del progetto “Quissicresce!” e sostenuto da “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

In vista delle festività natalizie, si terranno quattro laboratori gratuiti per genitori, bambini, bambine e nonni nello spazio di Villa Cozza, per i quali sarà necessario prenotarsi. Si partirà martedì 10 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, con “La magia delle palle di neve”, dedicato ai piccoli dai 12 ai 36 mesi; giovedì 12, invece, dalle 16.30 alle 18.30, si proseguirà con “Realizziamo Pigotte”, le bambole di pezza dell’Unicef. Questo appuntamento è rivolto a bambini e bambine dai 3 ai 6 anni. Il ciclo di incontri proseguirà martedì 17 e giovedì 19 dicembre, sempre dalle 16.30 alle 18.30, con “Biscotti Natalizi”: la prima delle due giornate riguarderà i piccoli dai 12 ai 36 mesi, la seconda, invece, quelli dai 3 ai 6 anni, che potranno divertirsi con mamma e papà impastando buonissimi dolcetti per Natale.