Per diversi giorni i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia e primaria “M. Montessori” dell’Istituto “Mestica” di Macerata hanno partecipato a laboratori creativi, organizzati dal comitato genitori della scuola, per creare addobbi natalizi destinati ad abbellire le vetrine dei negozi del centro storico e di corso Cairoli. La raccolta di contributi, da destinare sia ai progetti didattici che al miglioramento delle strutture scolastiche, è diventata oramai una tradizione per i piccoli studenti. Negli anni precedenti il ricavato è stato utilizzato per finanziare la realizzazione dell’orto, il progetto teatro e l’acquisto di materiali; quest’anno, invece, servirà per finanziare il progetto scacchi, il progetto plastic-free e altre attività programmate dalla scuola.

Un altro momento di condivisione e raccolta fondi è in programma per domani domenica 15 dicembre, in occasione de “Il Barattolo”, sotto la Loggia dei Mercanti, e della “Festa del Bianco Natale”. Nell’occasione, genitori e piccini saranno presenti con due bancarelle per la vendita di libri, giochi e oggettistica natalizia di vario tipo, realizzati a mano dai bambini e dalle bambine. Una piccola dimostrazione di come anche l’impegno e la buona volontà delle famiglie possa contribuire al miglioramento della vita scolastica.