Ma come si fa a diventare grandi da piccoli? Sembra uno strano gioco di parole, vero? Invece è proprio quello che accade nella realtà, perché è nei primi anni di vita che i bambini e le bambine cominciano a diventare quello che saranno da adulti, nel senso che acquisiscono modelli e schemi mentali così articolati e profondi, che è poi difficile rinnovare. E in questo cammino a volte felice e gioioso, a volte difficile, a volte conflittuale, a volte faticosissimo, le mamme, i papà, le nonne, i nonni e gli insegnanti possono fare tanto, tantissimo.

Proprio per sostenere tutte queste figure che hanno un ruolo fondamentale per i più piccoli Cronache Maceratesi Junior, con il patrocinio del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata e del Comune di Macerata ha organizzato degli aperitivi biosostenibili curati da Paola Nicolini, docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università di Macerata.

Dopo aver approfondito la scorsa settimana come l’approccio giocoso può essere fondamentale nel rapporto con figli e figlie, l’incontro di domani sarà dedicato a “Capisco bene come posso ottenere quel che mi piace” e riguarderà, nello specifico, le competenze sociali nelle relazioni con l’adulto e tra pari nei primi anni di vita. In questo incontro, bambini e bambine avranno l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di giornalismo con Federica Nardi, dottoranda dell’Unimc e giornalista di Cronache Maceratesi Junior. Si può anche giocare e riflettere sui diritti dei bambini e delle bambine, con un gruppo si studentesse del corso di laurea in Scienze della formazione primaria. L’appuntamento è per oggi (mercoledì 18 dicembre) alle 18 al Crea Hub in via Gramsci, 29. Al termine dell’incontro per tutti un aperitivo proposto da Tuttincluso. L’incontro è offerto dalla CasaTasso Immobiliare di Macerata.