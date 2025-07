Arriva a Sarnano “Aprite i vostri occhi”, lo spettacolo teatrale prodotto dalla Compagnia della Marca che rappresenta la fase conclusiva del progetto didattico “La Valigia del Cacciatore di Sogni”, ideato da Legambiente Marche per rafforzare e consolidare il legame tra le popolazioni colpite dal terremoto e i loro luoghi. Il progetto nasce a seguito degli eventi sismici del 2016 ed è realizzato con il contributo del Mibact e promosso dalla Regione Marche. Lo spettacolo “Aprite i vostri occhi”, realizzato con la collaborazione del comune di Sarnano e di Sarnano Neve, andrà in scena sabato 21 dicembre in doppio appuntamento al palazzetto dello sport di Sarnano: il matinée è riservato alle scuole ed è prevista la partecipazione di circa 400 studenti e studentesse; il serale invece, aperto al pubblico, avrà inizio alle 21.30 ed è ad ingresso gratuito.

Lo spettacolo prodotto è l’interpretazione artistica del percorso compiuto da circa 500 bambini e bambine delle primarie delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo alla scoperta delle tradizioni storiche, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali del proprio territorio. Grazie al lavoro svolto in classe e attraverso il racconto e la rappresentazione della propria terra, i ragazzi e le ragazze sono diventati i veri protagonisti di questo progetto e si sono resi promotori della loro identità, della loro storia e del loro essere marchigiani. Da questo prezioso scrigno nasce il lavoro compiuto da Roberto Rossetti, che è autore dei testi e regista di “Aprite i vostri occhi”.

Direttore artistico della Compagnia della Marca, performer di successo in musical del calibro di Rent e La Bella e la Bestia e già regista di Salvatore Giuliano, musical di Dino Scuderi e di Edda Ciano: tra cuore e cuore, Roberto Rossetti è tra i protagonisti dello show che andrà in scena a Sarnano. E mentre sul palco prenderanno vita le cime, le dolci colline e il mare della nostra regione, il pubblico in sala ascolterà il lamento, la gioia e la vitalità di quelle tre entità indispensabili per la vita di ogni essere vivente.

Giovanni Moschella, nel ruolo di Nino, Carla Rossetti, che interpreta Lina, e Francesco Properzi, nel ruolo di Tic, sono gli interpreti principali di “Aprite i vostri occhi”; Paolo Carlomè firma le musiche. Il cast è completato da Ilaria Gattafoni, che interpreta la Chimera, Silvia Gattafoni, che veste i panni di Morgana, e Roberto Rossetti, che cura anche le coreografie insieme a Ilaria Battaglioni. La scenografia è di Rudy Teodori, i costumi di Giulia Ciccarelli, il disegno fonico di Alessio Rutili e il disegno luci di Lorenzo Chiusaroli. Produttore esecutivo è Fabio Tartuferi, co-fondatore della Compagnia della Marca.