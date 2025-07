La classi a tempo pieno della scuola primaria Salvo d’Acquisto di Macerata si sono esibite nell’aula magna dell’Ite Gentili. Guidati dall’insegnante di musica Elisa Ercoli ieri hanno messo in scena una performance che rappresenta la conclusione del progetto “Crescere con la musica”. Bambine e bambini durante il progetto hanno fatto esperienza di body percussion e percussioni, oggetti sonori che fanno parte della vita quotidiana e anche con strumenti melodici. In chiusura lo spettacolo della classe quinta che ha messo in scena una performance ispirata al Black theatre che ha raccolto l’entusiasmo del pubblico.