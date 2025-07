In un clima festoso e gioioso si è concluso, tra gli applausi, il concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Sarnano, svoltosi in quattro serate nei comuni dei rispettivi plessi: Sarnano, Gualdo, Penna San Giovanni e Monte San Martino. Il pubblico, composto da genitori, nonni, amici ed appassionati, ha applaudito le interpretazioni musicali offerte dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dello stesso istituto e di coloro che frequentano le lezioni pomeridiane dell’indirizzo musicale.

La dirigente scolastica Maura Ghezzi ha elogiato con entusiasmo il bellissimo evento natalizio che la sua scuola è riuscita ad organizzare e l’impegno di ognuno, dai docenti agli studenti, che con spirito di collaborazione hanno reso questa iniziativa familiare e serena. La dirigente, che ha voluto fortemente l’introduzione del corso ad indirizzo musicale, ha messo in evidenza il lungo lavoro svolto da lei insieme ai docenti e all’amministrazione comunale per questo progetto, divenuto ormai realtà, e ha ringraziato tutti i professori dell’indirizzo, in particolare Valentina del Carpio, che con passione e professionalità hanno trasmesso ai giovani alunni ed alunne la passione per la musica.

Sono stati pomeriggi di festa, allegria e buona musica, che hanno mostrato ai presenti non solo la bravura dei ragazzi e delle ragazze, ma soprattutto la bella atmosfera che regna nell’istituto, che da sempre porta avanti le buone pratiche dello “star bene” a scuola, facendosi modello di integrazione ed inclusione per tutti. Il concerto di Natale è stato anche una grande occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo, sotto il segno della bellezza dello spirito e dell’anima, perché nell’istituto “G. Leopardi” di Sarnano i sogni ancora si avverano.