Grandi si può essere anche da piccoli. Sono stati tanti i bambini e le bambine che lo hanno dimostrato nel 2019 sulle pagine di Cronache Maceratesi Junior. Questo anno è stato reso memorabile da tante buone notizie che siamo riusciti a darvi grazie anche al vostro impegno, alle attività che fate nelle vostre scuole di ogni ordine e grado o con le società sportive o ancora nelle associazioni. Ci sono state anche notizie meno belle e abbiamo cercato di parlarne insieme e di confrontarci per informarvi nel modo giusto. Ringraziamo chi di voi si è trasformato in “Reporter Junior” e ci ha regalato articoli, racconti e interviste.

Un po’ per gioco, un po’ per ripercorrere l’anno vi proponiamo gli articoli più letti nel 2019. Dal piccolo Mattia di Pollenza salutato da Papa Francesco in visita a Loreto a Elena Piergentili, nominata alfiere della Repubblica per il sostegno alla sorella malata. E ancora tanti campioni e campionesse e studenti e studentesse che si sono distinti con impegno e buona volontà. E ancora foto e video divertenti o emozionanti.

U anno memorabile insomma, con la certezza che il 2020, con voi, lo sarà ancora di più.

Loreto, papa Francesco benedice il piccolo Mattia di Pollenza (Video) LA VISITA – Il papà ha sgomitato tra la folla e si è fatto notare dal pontefice 25 Mar | 21.092 letture

Tredicenne terremotata assiste da anni la sorella malata: Elena è Alfiere della Repubblica SARNANO – Elena Piergentili è stata premiata oggi al Quirinale dal presidente Mattarella. Il commento della dirigente scolastica Maura Ghezzi: «E’ la meravigliosa bellezza della nostra scuola» 13 Mar | 8.848 letture

Ci sono notizie difficili da dare “NON CI SONO PAROLE” di fronte alla morte, soprattutto quella di una giovane vita, ma proviamo lo stesso a trovarne alcune che accompagnino lo sconcerto e il dolore 15 Ago | 8.185 letture

«Alessandro Borghese, il mio amico chef» RECANATI – Lavinia, 10 anni, ha incontrato il suo personaggio televisivo. Per lei una dedica speciale 4 Lug | 8.155 letture

Alexander Jr, dj 15enne in vetta alle classifiche dance MACERATA – Alessio Carsetti, studente dell’istituto agrario, è già un fenomeno. Il suo brano “Funky weed” ha scalato le classifiche di iTunes. E’ ormai più che una promessa tra i dj producer 3 Ago | 7.988 letture

Studenti e studentesse da 10 e lode, ecco i 54 premiati MORROVALLE – Si è svolta sabato la cerimonia di assegnazione degli attestati di merito. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico è valorizzare le eccellenze e l’interesse per lo studio 9 Lug | 7.937 letture

Civitanovese di 10 anni alla Scala CIVITANOVA – Federica Antonelli, 10 anni, è stata selezionata tra i candidati provenienti da tutta Italia e dall’estero per la prova d’ingresso 18 Mag | 6.889 letture

Da Porto Recanati all’Atalanta, Leonardo Ascani pronto per il debutto CALCIO – Il 14enne domenica in campo con la maglia della società bergamasca per la sfida contro l’Udinese (categoria Giovanissimi) 3 Set | 6.845 letture

«Ho scelto di lottare ogni giorno», Cottini racconta la sfida alla malattia ESEMPIO – L’ex fotomodello sarà ospite della società sportiva Ginnastica Macerata il 9 marzo alle 18 nella palestra del Convitto in Via Mameli. Il suo obiettivo è spiegare a studentesse e studenti che la sclerosi multipla non è la fine della vita: «Ho imparato che non esiste oceano che non possa essere superato» 28 Feb | 6.735 letture

«Maneskin, fantastici in tv ma allo Sferisterio te ne innamori» REPORTER JUNIOR – Virginia Fabiani e Matteo Buccolini raccontano la loro esperienza al concerto di ieri sera a Macerata 26 Ago | 6.733 letture

«Mio figlio è morto di droga»: papà Giampietro racconta e saluta con un abbraccio SARNANO – Alunni e alunne degli istituti comprensivi “Leopardi” e “Gentili” hanno incontrato il fondatore dell’ associazione “Ema Pesciolino Rosso” 2 Ott | 6.704 letture

Diplomati da cento e lode, ecco tutti i nomi TOLENTINO – Hanno salutato la maturità con il massimo dei voti e sono stati premiati al Castello della Rancia 16 Lug | 6.622 letture

Perché si chiamano “giorni della merla”? METEO – La leggenda che spiega i giorni più freddi dell’anno e un consiglio tutto marchigiano per affrontarli 29 Gen | 6.417 letture

Professoressa lascia alla scuola tutti i suoi averi MACERATA – Inaugurata la nuova aula multimediale realizzata con i fondi destinati al liceo classico “Leopardi” da Sara Ciccarelli 22 Gen | 6.068 letture

Mattarella premia 13enne di Sarnano: Elena è “Alfiere della Repubblica” RICONOSCIMENTO – La giovane è tra i 29 che hanno ricevuto l’attestato d’onore dal presidente della Repubblica 23 Feb | 5.810 letture

Padre e figlio costruiscono con le Lego un modellino del Ponte del Diavolo TOLENTINO – Roberto e Alessandro Brandi hanno usato 2mila pezzi e hanno impiegato 4 mesi 28 Mag | 5.708 letture

Tra le braccia di papà CIVITANOVA – La tenera immagine del campione cubano Robertlandy Simon, centrale della Lube Volley mentre stringe a sé la neonata Cecilia Simon al termine della partita 23 Mar | 5.651 letture

Daniela Balietti, a 15 anni modella per un giorno MODA – La recanatese, studentessa dell’Itis “Mattei”e appassionata di equitazione, ha partecipato per caso ad un casting ed è stata scelta per un sevizio pubblicato da Marie Claire 22 Set | 5.160 letture

Ginnastica Macerata sul podio d’Europa, Arianna Ciurlanti vince l’argento a Baku AEROBICA – La portacolori della società del capoluogo protagonista con la Nazionale: il Gruppo Junior è secondo nella kermesse che si è svolta in Azerbaigian 26 Mag | 5.107 letture