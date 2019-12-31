Grandi si può essere anche da piccoli. Sono stati tanti i bambini e le bambine che lo hanno dimostrato nel 2019 sulle pagine di Cronache Maceratesi Junior. Questo anno è stato reso memorabile da tante buone notizie che siamo riusciti a darvi grazie anche al vostro impegno, alle attività che fate nelle vostre scuole di ogni ordine e grado o con le società sportive o ancora nelle associazioni. Ci sono state anche notizie meno belle e abbiamo cercato di parlarne insieme e di confrontarci per informarvi nel modo giusto. Ringraziamo chi di voi si è trasformato in “Reporter Junior” e ci ha regalato articoli, racconti e interviste.
Un po’ per gioco, un po’ per ripercorrere l’anno vi proponiamo gli articoli più letti nel 2019. Dal piccolo Mattia di Pollenza salutato da Papa Francesco in visita a Loreto a Elena Piergentili, nominata alfiere della Repubblica per il sostegno alla sorella malata. E ancora tanti campioni e campionesse e studenti e studentesse che si sono distinti con impegno e buona volontà. E ancora foto e video divertenti o emozionanti.
U anno memorabile insomma, con la certezza che il 2020, con voi, lo sarà ancora di più.
Loreto, papa Francesco benedice il piccolo Mattia di Pollenza (Video)
LA VISITA – Il papà ha sgomitato tra la folla e si è fatto notare dal pontefice
Tredicenne terremotata assiste da anni la sorella malata: Elena è Alfiere della Repubblica
SARNANO – Elena Piergentili è stata premiata oggi al Quirinale dal presidente Mattarella. Il commento della dirigente scolastica Maura Ghezzi: «E’ la meravigliosa bellezza della nostra scuola»
Ci sono notizie difficili da dare
“NON CI SONO PAROLE” di fronte alla morte, soprattutto quella di una giovane vita, ma proviamo lo stesso a trovarne alcune che accompagnino lo sconcerto e il dolore
«Alessandro Borghese, il mio amico chef»
RECANATI – Lavinia, 10 anni, ha incontrato il suo personaggio televisivo. Per lei una dedica speciale
Alexander Jr, dj 15enne in vetta alle classifiche dance
MACERATA – Alessio Carsetti, studente dell’istituto agrario, è già un fenomeno. Il suo brano “Funky weed” ha scalato le classifiche di iTunes. E’ ormai più che una promessa tra i dj producer
Studenti e studentesse da 10 e lode, ecco i 54 premiati
MORROVALLE – Si è svolta sabato la cerimonia di assegnazione degli attestati di merito. L’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico è valorizzare le eccellenze e l’interesse per lo studio
Civitanovese di 10 anni alla Scala
CIVITANOVA – Federica Antonelli, 10 anni, è stata selezionata tra i candidati provenienti da tutta Italia e dall’estero per la prova d’ingresso
Da Porto Recanati all’Atalanta, Leonardo Ascani pronto per il debutto
CALCIO – Il 14enne domenica in campo con la maglia della società bergamasca per la sfida contro l’Udinese (categoria Giovanissimi)
«Ho scelto di lottare ogni giorno», Cottini racconta la sfida alla malattia
ESEMPIO – L’ex fotomodello sarà ospite della società sportiva Ginnastica Macerata il 9 marzo alle 18 nella palestra del Convitto in Via Mameli. Il suo obiettivo è spiegare a studentesse e studenti che la sclerosi multipla non è la fine della vita: «Ho imparato che non esiste oceano che non possa essere superato»
«Maneskin, fantastici in tv ma allo Sferisterio te ne innamori»
REPORTER JUNIOR – Virginia Fabiani e Matteo Buccolini raccontano la loro esperienza al concerto di ieri sera a Macerata
«Mio figlio è morto di droga»: papà Giampietro racconta e saluta con un abbraccio
SARNANO – Alunni e alunne degli istituti comprensivi “Leopardi” e “Gentili” hanno incontrato il fondatore dell’ associazione “Ema Pesciolino Rosso”
Diplomati da cento e lode, ecco tutti i nomi
TOLENTINO – Hanno salutato la maturità con il massimo dei voti e sono stati premiati al Castello della Rancia
Perché si chiamano “giorni della merla”?
METEO – La leggenda che spiega i giorni più freddi dell’anno e un consiglio tutto marchigiano per affrontarli
Professoressa lascia alla scuola tutti i suoi averi
MACERATA – Inaugurata la nuova aula multimediale realizzata con i fondi destinati al liceo classico “Leopardi” da Sara Ciccarelli
Padre e figlio costruiscono con le Lego un modellino del Ponte del Diavolo
TOLENTINO – Roberto e Alessandro Brandi hanno usato 2mila pezzi e hanno impiegato 4 mesi
Tra le braccia di papà
CIVITANOVA – La tenera immagine del campione cubano Robertlandy Simon, centrale della Lube Volley mentre stringe a sé la neonata Cecilia Simon al termine della partita
Daniela Balietti, a 15 anni modella per un giorno
MODA – La recanatese, studentessa dell’Itis “Mattei”e appassionata di equitazione, ha partecipato per caso ad un casting ed è stata scelta per un sevizio pubblicato da Marie Claire
Ginnastica Macerata sul podio d’Europa, Arianna Ciurlanti vince l’argento a Baku
AEROBICA – La portacolori della società del capoluogo protagonista con la Nazionale: il Gruppo Junior è secondo nella kermesse che si è svolta in Azerbaigian
Il regno magico di Birbilandia arriva a Villa Potenza
FESTIVAL – Il divertimento è assicurato al Centro Fiere di Macerata, con tantissimi eventi, laboratori e spettacoli per grandi e piccini, da sabato a domenica, da mattina a sera