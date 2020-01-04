di Giacomo Gardini

Dopo il Natale e il Capodanno, resta ancora un appuntamento da vivere: è l’Epifania, che tutte le altre feste porta via. Il 6 gennaio infatti è da sempre una data molto amata da bambini e bambine, e perché no, anche dai più grandi. Infatti, la tradizionale calza piena di dolcetti e sorprese, che la Befana lascia durante la notte, piace proprio a tutti. Tra concerti speciali, tradizionali mercatini, piazze addobbate a festa e appuntamenti a teatro, c’è davvero un gran da fare lunedì prossimo in provincia.

MACERATA – La vecchina scenderà come tradizione dalla torre dell’orologio, ad accoglierla ci sarà Miss Befana 2020. Sul palco anche Nicole Marzaroli, seconda classificata allo Zecchino d’Oro nel 2017, il corpo di ballo della Virtus Danza guidato da Olta Shehu e le befane a cavallo di Passione Equestre. L’appuntamento in piazza della Libertà è per le 16,30.

La Befana arriverà anche a Piediripa lunedì mattina a bordo di un’auto d’epoca alle 12 nel piazzale antistante la chiesa. Mentre al seminario Redemptoris Mater faranno visita i re Magi a partire dalle 14,30.

CIVITANOVA – Family Show lunedì 6 gennaio, dalle 15,30, per festeggiare l’Epifania. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Arte Viva. In programma spettacoli e animazioni per la festa più attesa dai bambini, con musica, travestimenti, caramelle e la discesa alle 17,30 della Befana da Palazzo Sforza.

TOLENTINO – L’Epifania si porta via anche la mostra Brick Art: l’esposizione legata al mattoncino ha avuto grande successo e chiuderà alla grande lunedì pomeriggio quando sono in programma una casetta degli Elfi gonfiabile con truccabimbi e giochi di palloncini. I bambini riceveranno pure un simpatico gadget. Per concludere, infine, in bellezza ci sarà un Nutella party per tutti i bimbi. Sempre a Tolentino corteo di befane dal Ponte del Diavolo e concorso in piazza dove la vecchina equilibrista si calerà dalla torre con l’associazione “I ponti del diavolo”.

SAN SEVERINO – i preparativi iniziano domenica 5 gennaio. Dalle 15 alle 17, “Realizziamo la scopa della Befana”, laboratorio per bambini e ragazzi di Shura Oyarce Yuzzelli nel palazzo del Vescovo. Prenotazioni in Pro Loco (costo 5 euro). Lunedì 6 gennaio, a partire dalle 16, “Arriva la Befana!” in piazza Del Popolo.

MONTECASSIANO –Domenica alle 16,30 al cineteatro Ferri “Arriva la Befana” che porterà dolciumi o carbone a tutti i bambini e le bambine. L’appuntamento, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Montecassiano e Asteaenergia, vedrà l’esibizione di giocolieri e artisti con attrazioni per i più piccoli. Lunedì, invece, giorno dell’epifania, alle 17,30 l’aula magna di Palazzo dei Priori, in piazza Unità d’Italia, farà da cornice alla rassegna corale “Cantando l’epifania”.

SAN GINESIO – La Befana arriverà a San Ginesio lunedì alle 15 nel salone dell’Ostello comunale. Una befana circondata dai bellissimi Presepi e addobbi natalizi realizzati degli alunni e dalle alunne delle scuole materne ed elementari di San Ginesio e Passo San Ginesio, dell’Istituto Professionale “R. Frau” e dai ragazzi dell’oratorio che, grazie anche alla preziosa collaborazione dei docenti, hanno ridato un po’ di luce e colore alle vie del centro storico e ai locali chiusi per colpa del sisma.

(servizio in aggiornamento)