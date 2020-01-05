martedì, Agosto 12, 2025
La Befana alla bocciofila

POMERIGGIO a Fontespina in cui bambini, bambine e famiglie si sono ritrovati per una festa e per cimentarsi sui campi di gioco

La Befana alla bocciofila Fontespina

Pomeriggio di divertimento alla Bocciofila Fontespina di Civitanova dove i bambini e le bambine che partecipano ai corsi di bocce a Fontespina e Morrovalle si sono ritrovati per una bella festa insieme ai propri genitori che si sono anche cimentati sui campi di gioco. Un grande successo quello dei corsi tenuti dall’istruttore Geremia Ciaralli il lunedì e mercoledì a Fontespina e il martedì e giovedì a Morrovalle. Con il contributo della Croce Verde di Civitanova, le due bocciofile, presiedute da Giuseppe Pasquali e Luca Scocco, e la Fib, rappresentata dalla vicepresidente regionale Laura Erbaccio e dal delegato provinciale Luca Gelosi, hanno così ritenuto di organizzare questa festa per ringraziare le famiglie dei giovani allievi.

